وسام أبو يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العناصر التي سيدفع بها في تشكيل فريقه الأساسي لمباراته أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، وسام أبو علي، أحمد عبدالقادر

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية، مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

