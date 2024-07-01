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أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع صفقات مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، مع نهاية الموسم.

محمد النني إلى الأهلي؟.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأحمر

وكشف الناقد الرياضي عمرو ثروت، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لا توجد مفاوضات حاليا بين النادي الأهلي ومحمد النني، للانتقال إلى صفوف المارد الأحمر ".

وتابع:" كل ما يتم تدواله بشأن أن محمد النني عرض نفسه على النادي الأهلي، غير صحيح نهائيا، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار في الاحتراف الخارجي".

واستكمل:" سبب فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، هي رغبته في اللعب ببطولة الدوري البلجيكي؛ لأنه كان يملك عرض أعلى من الذي قدمه المارد الأحمر، ووصل له أيضا عرض من الدوري السعودي".

وأشار:" أحمد القندوسي لم يتدخل في أمر فشل صفقة انتقال بلعيد إلى النادي الأهلي، كما تردد في الأيام الماضية، ولكنه على عكس هذا الحديث، حيث أكد للاعب أنه يجب أن ينتقل إلى القلعة الحمراء، لتحقيق الإنجازات ".

كما اختتم:" أمير توفيق ليس السبب في فشل مفاوضات الأهلي مع بلعيد؛ وأرغب في وصفه بكلمة واحدة فقط وهي أنه "شبعان".

