طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم

جدة - نرمين السيد - طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان الدور الأول للشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية في مادة التاريخ وسط إجراءات أمنية مشددة.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حظر دخول اللجان بالهاتف المحمول، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

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