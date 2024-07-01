عاجل.. استشهاد صحفي بعد قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في غزة

جدة - نرمين السيد - الوضع في قطاع غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الإثنين، باستشهاد صحفي متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل يومين، بعد قصف إسرائيلي استهدفه أمام منزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية. وبدعم أمريكي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة، ما رفع حصيلة الضحايا من المدنيين من سكان القطاع إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وقبل أيام، أعلن مسؤولون فلسطينيون بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 151 صحفيا وصحفية.

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