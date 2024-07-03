عاجل.. نواب الوزراء في الحكومة الجديدة 

جدة - نرمين السيد - انفردت قناة "إكسترا نيوز"، بإعلان نواب الوزراء الجدد، قبل أن تؤدي مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.





وإلى أسماء نواب الوزراء الجدد: ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة ارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين

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