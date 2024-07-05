- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
جدة - نرمين السيد - قوافل انسانية
وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية، رئيس الجمهورية تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.
وجرى توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معًا - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة"، لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.
كما جرى توزيع (كبونات) على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء إحتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالى هذه المناطق.
ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية بالمناطق الحضارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.