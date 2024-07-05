الداخلية: قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية بالمناطق الحضارية الجديدة

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة.





وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية، رئيس الجمهورية تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.

وجرى توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معًا - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة"، لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

كما جرى توزيع (كبونات) على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء إحتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالى هذه المناطق.









ولاقت المبادرة قبولًا واستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والاجتماعي.