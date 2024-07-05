«القومي للسكر» يقدم الخدمة الطبية لـ857 ألفا و648 مواطنا خلال 5 أشهر

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جدة - نرمين السيد - المعهد القومى للسكر
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد القومي للسكر، شملت العيادات الخارجية، التي استقبلت أكثر من 350 ألف مواطن، فيما تردد على قسم الاستقبال 150 ألف و212 حالة، إلى جانب إجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، وتشمل "قسطرة جراحة أوعية دموية طرفية، وقسطرة قلب، وعمليات قدم سكري وجراحة أوعية دموية طرفية، وجراحة عامة".
وأضاف عبدالغفار، أن المعهد قام بسحب 176 ألف عينة، وتم تحليلها من خلال المعامل الطبية بالمعهد، موضحا أن قسم الأشعة أجرى 111 ألف و436 أشعة تشمل "تشخيصية عادية، وموجات فوق صوتية، ورسم قلب، ودوبلير".
وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى السكر من للأطفال، ويتم استقبال الأطفال من عمر سنة وحتى الـ 18 عاما، من خلال قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سرير، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال والتي تختص بحالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر، حرص المعهد على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال تدريب الأطقم الطبية في تخصصات "الباطنة، والأوعية الدموية، والأشعة، والمعمل، والرمد، والأسنان"، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء والعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير مدرسة التمريض، وتحويلها إلى معهد تمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات وتخريج أول دفعة خلال العام الماضي.
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