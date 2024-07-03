نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات: تحديد 7 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1446، والتي توافق يوم الأحد الموافق 7 يوليو الجاري.

يأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيم الدينية والمناسبات الإسلامية، وتعزيزًا للترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع