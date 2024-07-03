مسؤولون أمريكيون سابقون يتهمون بلادهم بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - عدد من الشهداء في غزة

افاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن 12 مسؤولًا حكوميًا أمريكيًا سابقًا، كانوا قد استقالوا احتجاجًا على الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، اتهموا إدارة الرئيس جو بايدن بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين في القطاع.





وفي بيان مشترك أصدره هؤلاء المسؤولون اليوم الأربعاء، أشاروا إلى أن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال استمرارها في دعم إسرائيل وإيجاد ثغرات قانونية لتسهيل شحن الأسلحة إلى حليفتها.

وقد ازدادت الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة، وكذلك للدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها، مع تصاعد الحرب التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقرب من 38 ألف شخص وأدت إلى أزمة إنسانية حادة.

تعكس استقالة هؤلاء المسؤولين الأمريكيين بعض مظاهر المعارضة داخل الحكومة الأمريكية تجاه دعمها المستمر لإسرائيل.

وفي الوقت الذي تكتفي فيه واشنطن بالمطالبة بحماية المدنيين في غزة، ودعوة إسرائيل لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

كان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون من وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش.

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حملته العسكرية، متجاهلًا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقف العمليات فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.