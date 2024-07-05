تحت رعاية الرئيس السيسى.. الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 04:30 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى، ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين الأكثر إحتياجاً بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.

وتم توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معاً - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة"، لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

كما تم توزيع كبونات على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء إحتياجاتهم من السلع المختلفة، من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالى هذه المناطق.

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.











