خطوة بخطوة.. طريقة التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك في الفترة من 7 يوليو إلى 15 يوليو 2024، مشيرة إلى أن هناك 65 مدرسة تطبيقية على مستوى الجمهورية.





وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدم إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيجب أن يكون الطالب حاصلا على الإعدادية للعام 2023\2024، وأن يكون المجموع مناسبا لدرجة القبول ومحل الإقامة قريبا للمدرسة، والحصول على درجة مرتفعة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. ويمكن التقديم عبر الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم الفني من هنا، اختر التقديم في المدارس التطبيقية عبر الضغط على «قدم الآن»، ثم سجل دخولك على الموقع باستخدام حسابك الموحد، وحدد اسم المدرسة التي ترغب في التقديم إليها، واملأ استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة وبدقة وارفعها، وأخيرا اضغط على إرسال الطلب واطبع استمارة التقديم.

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