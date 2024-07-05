حياة كريمة.. أرقام مهمة غيرت وجه الريف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يجني المواطنون الآن، ثمار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2019، بهدف تحسين مستوى الحياة في القرى والمناطق الريفية في مصر.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف، أبرز نجاحات تلك المبادرة التي تركز على عدة محاور تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والبيئة. ويستفيد من المبادرة 60 مليون مستفيد، في 4500 قرية بالمرحلة الأولى، انتهت من تنفيذ 3828 وحدة سكنية، و2353 مدرسة صيانة وتطوير، و1149 طريقا مرصوفا، و1547 محطة معالجة. كما انتهت من تنفيذ 1101 وحدة طبية، و990 مركز شباب، و663 مجمعا حكوميا وزراعيا، و353 نقطة إسعاف، و256 محطة مياه، و213 مركزا للأسرة والطفل.

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