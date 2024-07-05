خارجية أوكرانيا: ندعو لعدم إجراء محادثات بشأن السلام في بلادنا دون مشاركتنا

جدة - نرمين السيد - بوتين وأوربان

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى روسيا لم تنسق مع كييف، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت أوكرانيا، إن "المجر لم تنسق معنا بشأن زيارة أوربان إلى روسيا". كما دعت الخارجية الأوكرانية لعدم إجراء محادثات بشأن السلام في بلادنا من دون مشاركتنا وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، سيبحثان ملف الأزمة الأوكرانية خلال محادثات موسكو. ووفقًا لوسائل إعلام روسية، سيلتقي رئيس وزراء المجر أوربان، الرئيس الروسي بوتين في موسكو ضمن زيارة رسمية. يذكر أن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي انتقلت من بلجيكا إلى المجر، يوم الإثنين الماضي، وبرئاسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وعد بالتصرف بـ"حيادية"، في ظل المخاوف التي يثيرها نهجه المعارض لسياسات ما يسميه "نُخب بروكسل" وميوله إلى التقارب مع روسيا.

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