موعد مباراة إسبانيا وألمانيا فى ربع نهائى يورو 2024 والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 04:30 مساءً - يخوض منتخب ألمانيا مواجهة صعبة أمام نظيره إسبانيا، مساء اليوم الجمعة، فى الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 " المقامة حاليًا علي الأراضي الألمانية حتى 14 يوليو الجاري.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا

مباراة إسبانيا ضد ألمانيا تقام في السابعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب "إم اتش بي أرينا" في أولى مباريات ربع نهائي يورو 2024، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

ألمانيا ضد اسبانيا

تأهل منتخب ألمانيا إلى هذا الدور بعدما تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، حيث استهل مبارياته بالبطولة بالفوز على المنتخب الاسكتلندي 5 -1، ثم تغلب على المنتخب المجري بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل مع المنتخب السويسري، ليحسم صدارة المجموعة.

وتمكن منتخب ألمانيا من الفوز على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من عمر البطولة.

اسبانيا أفضل منتخبات البطولة

على الجانب الآخر،تأهل منتخب إسبانيا، الذي يعد أفضل المنتخبات في البطولة بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع حتى الآن، حيث استهل مبارياته في دور المجموعات بالفوز على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، ثم تغلب على المنتخب الإيطالي بهدف، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على ألبانيا بهدف نظيف ليتصدر المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.

في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا، تمكن منتخب إسبانيا من قلب تأخره بهدف نظيف أمام جورجيا إلى فوز كبير 4-1.

اسبانيا والمانيا الأكثر تتويجا

ويتقاسم منتخبا ألمانيا وإسبانيا أكثر المنتخبات تتويجا بـ"اليورو" برصيد 3 ألقاب، ويسعى المنتخبان إلى إضافة اللقب الرابع إلى سجل بطولات خلال النسخة الحالية.

ويسعى كل من المانشافات والماتدور إلى تجاوز الآخر أملا في الوصول إلى المربع الذهبي والفوز باللقب حتي يجلس منفردا على عرش أوروبا،حيث يتسلح الألمان بالأرض والجمهور في البطولة الأوروبية المقامة حاليًا علي أراضيها، فيما يعج منتخب أسبانيا بكتيبة من النجوم باعتباره المنتخب الوحيد الأفضل في النتائج حتى الآن.

ويدخل المنتخب الألماني المباراة مكتمل الصفوف بعد انتهاء إيقاف جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن، الذي سيعود للتشكيل الأساسي في مركز قلب الدفاع بجوار أنطونيو روديجر.

وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لادارة مواجهة ألمانيا مع إسبانيا، ويساعده كل من جاري بيسويك وآدم نان.

اسبانيا ضد ألمانيا

وخاض المنتخبين 26 لقاء في وقت سابق، ونجح المنتخب الألماني في الفوز 9 مباريات، مقابل 8 انتصارات للمنتخب الاسباني، فيما حسم التعاجل 9 لقاءات أخرى.

وسجل لاعبو إسبانيا 32 هدفا في الشباك الألمانية، فيما سجل لاعبو المنتخب الألماني 31 هدفا، ويعتبر الثنائي الاسباني راؤول جونزاليس وفيران توريس هدافي لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.

سيكون هذا اللقاء الرابع بين إسبانيا وألمانيا في بطولة أمم أوروبا، حيث فاز الماتدور مرتين (1984 و2008) مقابل فوز الماكينات الألمانية (1988)، وكان آخر لقاء بينهما في نهائي 2008، حيث فازت إسبانيا 1-0 بفضل هدف فرناندو توريس.

اسبانيا وألمانيا

يخشي منتخب ألمانيا رقم سلبي بوداع مبكر أمام إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024 حيث لم يتم إقصاء أي دولة مضيفة لبطولة أمم أوروبا في الدور ربع النهائي من قبل، حيث تأهلت جميع الدول المضيفة الأربعة السابقة إلى ربع النهائي، فازت إنجلترا بركلات الترجيح على إسبانيا 1996، وتغلبت هولندا على يوغوسلافيا 1-6 في عام 2000، وإنتصرت البرتغال على إنجلترا بركلات الترجيح عام 2004، كذلك فازت فرنسا على أيسلندا 2-5 في 2016.