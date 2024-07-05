البيئة: تنفيذ مشروع إقامة أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائيّة

جدة - نرمين السيد - استقبل ياسر عبدالله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، علي الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "تدوير الإماراتية" وهي إحدى شركات (ADQ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، وإسلام رمضان، المدير التنفيذي للشركة، بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بأبو رواش بالجيزة، من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، وشركة جرين تك إيجيبت، وشركة أوك القابضة).





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.

وخلال الاجتماع استعرض روبرت فالك، مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مشيدا بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وأعرب عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

وأوضح ياسر عبدالله، أن الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة الجهود المبذولة لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، حيث ناقش الاجتماع أيضا امكانية مشاركة شركة "تدوير الإماراتية" أبوظبي، في الدخول للاستثمار في مصر في كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات بلدية أو هدم وبناء أو مخلفات طبية أو مخلفات زراعية.

الجدير بالذكر أن شركة "تدوير الإماراتية" هي المستثمر المالي والجهة الممولة والشريك الاستراتيجي لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش بالجيزة، الذي كان قد جرى توقيع العقد الخاص بتنفيذه بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة Renergy Group Partners.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، عقد ياسر عبدالله، اجتماعا مع الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) لمناقشة أدوات وآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR، فيما يخص المخلفات الإلكترونية والتأكيد على أدوار ومسؤوليات المنتجين والمستوردين والمسؤولية المالية للآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، ومرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

كما جرى مناقشة مقترح تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الصناعة والجامعات، والقطاع الخاص، بهدف إعداد كوادر متخصصين في تقييم وضع المصانع والشركات العاملة في مجال المخلفات الإلكترونية.