أمين الناتو: رئيس وزراء المجر لا يمثل الحلف في روسيا.. وأبلغنا بالزيارته

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لا يمثل الحلف في روسيا، منوهًا بأن أوربان أبلغ الحلف بشأن زيارته لموسكو مسبقًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى روسيا لم تنسق مع كييف، قائلة: "المجر لم تنسق معنا بشأن زيارة أوربان إلى روسيا".

كما دعت الخارجية الأوكرانية لعدم إجراء محادثات بشأن السلام في بلادنا من دون مشاركتنا

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، سيبحثان ملف الأزمة الأوكرانية خلال محادثات موسكو.

ووفقًا لوسائل إعلام روسية، سيلتقي رئيس وزراء المجر أوربان، الرئيس الروسي بوتين في موسكو ضمن زيارة رسمية.

يذكر أن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي انتقلت من بلجيكا إلى المجر، يوم الإثنين الماضي، وبرئاسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وعد بالتصرف بـ"حيادية"، في ظل المخاوف التي يثيرها نهجه المعارض لسياسات ما يسميه "نُخب بروكسل" وميوله إلى التقارب مع روسيا.