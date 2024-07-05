نشاط الحكومة في أول يوم عمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء الجدد، عدة لقاءات واجتماعات في أول يوم عمل بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





في الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" نشاط الحكومة في أول يوم عمل

واجتمعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها الكامل؛ لمتابعة الإجراءات التي يجري اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق فى ثانى اجتماع له اليوم مع الحكومة الجديدة.

وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الإجراءات التي يجري اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.