نشكركم على متابعتكم خبر تكريم سائق أجرة في دبي لأمانته بعد عثوره على مقتنيات ثمينة وإعادتها لصاحبها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اليوم، السيد سلطان سكندر محمد، سائق أجرة في شركة “أوبر”، وذلك لأمانته بعد عثوره على مقتنيات ثمينة وإعادتها لصاحبها.

وأشاد العميد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بتصرف السيد سلطان، معتبراً إياه تجسيداً للقيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع. وأكد الشامسي على حرص شرطة دبي على تكريم أفراد المجتمع الذين يتمتعون بالأمانة، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تعزيز الشعور بالأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحث العميد الشامسي أفراد المجتمع على اتخاذ السيد سلطان قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة. كما نوه إلى خدمة “المفقودات والمعثورات الذكي” المتوفرة في مراكز الشرطة الذكية “SPS” على الشواطئ، والتي تسهل عملية تسليم المقتنيات التي يتم العثور عليها لأصحابها.

كما عبّر السيد سلطان سكندر محمد عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي على مبادرة التكريم، مؤكداً أن ذلك يُشكل حافزاً للجميع على الحرص على الأمانة وإعادة المقتنيات الضائعة لأصحابها.

حضر مراسم التكريم المقدم محمد عبدالرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية بالوكالة، والنقيب شهاب السعدي، رئيس قسم إسعاد السياح