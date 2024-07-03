عاجل.. أسماء المحافظين الجدد

جدة - نرمين السيد - ديوان محافظة القاهرة

انفردت قناة "إكسترا نيوز"، بأسماء المحافظين الجدد.





وإلى أسماء المحافظين الجدد: أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

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