مدير مجمع الشفاء: أوضاع الأسرى كارثية واستشهاد كوادر طبية اعتقلها الاحتلال

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن مدير مجمع الشفاء الطبي يؤكد أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال كارثية، كاشفًا عن استشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد تعرض مدير مجمع الشفاء الطبي لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن "معتقلات وسجون الاحتلال المخصصة للأسرى من قطاع غزة مغلقة أمام المحامين والجهات الدولية والإنسانية".

وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

فيما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني".

كما دعا بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى منع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك، من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة"، على حد وصفه.

وقال بن غفير: "حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع جالانت ورئيس الشاباك من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".