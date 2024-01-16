نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن صرف مكافأة لجميع موظفيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك (العمالة المتعاقدة - الموديلات - المنتدبين ندبا كاملا من الخارج إلى الجامعة- المراكز والوحدات الإنتاجية - المكافآت الشاملة والاستعانة)، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الأول 2023-2024.

وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

كما أكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

كما أعلنت الجامعة ان الصرف للفئات التالية حيث تصرف بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من ١-١١-٢٠٢٣ حتى ٣١-١٢-٢٠٢٣، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع.

لا يتم الصرف للفئات التالية ( مدد الإجازات الخاصة دون مرتب بجميع انواعها، لمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من خمسة أيام، العاملين بالكادر الطبي).

كما تصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.