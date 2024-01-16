الرئيس المصري يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا على مختلف الأصعدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:27 مساءً - عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، و"باتريس برجاميني" النائب الأول لرئيس الشركة الفرنسية، بحسب بيان صادر عن المستشار، أحمد فهمي، مُتحدث الرئاسة المصرية.

وأطلع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، الرئيس المصري على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدًا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة، في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر، في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجيستية.

ومن جانبه أثنى الرئيس المصري على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية، وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة؛ لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.