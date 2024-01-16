مفاجأة صادمة لـ المستأجرين بشأن الإيجار القديم 2024.. كل شقة هتدفع 1000 جنيه زيادة.. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتصدر ملف الايجار القديم صدارة ملفات الإسكان التي تحتاج إلى تدخل عاجل فهي من أهم القضايا التي تشغل بال الكثير من المواطنين خاصة الذين يستخدمون الايجار لأغراض غير السكن، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القانون مع بداية العام الجديد 2024.

مفاجأة صادمة للمستأجرين بشأن الإيجار القديم 2024

نص قانون الإيجار القديم السكني على زيادة الإيجار القديم في الوحدات التي تخضع لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام ميلادي، وتبلغ هذه الزيادة السنوية نسبة 15٪ من إجمالي قيمة الإيجار، وقد انتظر المواطنين هذا القرار بفارغ الصبر بعد حالة الاحتقان الشديدة التي تدور بين المالك والمستأجر، ولذلك ظهرت الكثير من المقترحات البرلمانية التي تسعى لحل أزمة الإيجار القديم، فليس من المنطقي أن يتم طرد المستأجر بشكل مفاجئ وبالقانون دون أن يمتلك أي مسكن بديل، ولذلك يجب منح المستأجر فرصة حتى يتمكن من تدبر أمره أو حتي تجد الحكومة بديل سكن له.

زيادة في الإيجار القديم 2024

صرح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن القيمة الإيجارية سوف تزداد بشكل تدريجي لمدة 10 سنوات لحل الخلاف القائم بين المالك والمستأجر مع ضرورة إبرام عقد جديد للإيجار ينص على الشروط الجديدة، وينتظر الملاك انفراجة جديدة فيما يخص قانون الإيجار القديم لغرض السكن بعد تلقي اقتراحات أعضاء مجلس النواب في لجنة الإسكان وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة لوضع حد لهذه الازمة المعقدة التي تسبب انزعاج كبير لكل المجالس النيابية المصرية.