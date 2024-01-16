إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في غزة للمرة السابعة خلال حرب الإبادة الجماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:29 مساءً - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي "تسبب بقطع وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمرة السابعة خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة"

وأضاف المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، أنه للمرة السابعة يتعمد الاحتلال "الإسرائيلي" قطع وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أن هذه الجريمة مستمرة منذ 5 أيام متواصلة.

وأشار إلى أن "قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، ويعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة، وإن استمرار قطع الاتصالات والانترنت يُعدُّ جريمة متكاملة مع سبق الإصرار، وتعمل على تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

وتابع: "نُحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المتواصلة بحق 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة، كما نحمل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية أيضاً عن جرائم الاحتلال المختلفة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا في قطاع غزة، ونطالب كل دول العالم الحر بوقف الحرب الإجرامية عن شعبنا الفلسطيني بشكل فوري وعاجل، كما نطالبهم ونطالب المنظمات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات والانترنت بالضغط على الاحتلال من أجل تشغيل شبكات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة ووضع حدٍ لهذه المأساة المتكررة والمستمرة."