الأجهزة الأمنية تلقى القبض على "نجار" سرق دراججة نارية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:36 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض صاحب أحد الحسابات لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بمحافظة دمياط من قِبل "نجار".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل)، بإكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مسكنه بدائرة المركز، وإتهم "نجار" بسرقتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبحوزته الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.