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أحمد جودة - القاهرة - خطوات الاستعلام عن بدل فاقد رخصة سيارة ورخصة القيادة 2024، وفرت وزارة الداخلية خطوات للاستعلام عن بدل فاقد رخصة مركبة ورخصة القيادة لعام 2024، لمساعدة المواطنين في معرفة الإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الجديدة في حالة الفقد أو التلف.

ومن خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، يمكنك الاطلاع على الخطوات اللازمة للاستعلام عن بدل فاقد رخصة السيارة، مع ذكر المستندات المطلوبة لذلك.

الاستعلام عن بدل فاقد رخصة السيارة

أتاحت وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين للاستعلام عن خدمات المرور، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع عدة خطوات، ويمكن من خلال الفقرة التالية الاستعلام عن بدل فاقد رخصة سيارة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية.

الضغط على خيار “مركباتي” الموجود في قائمة خدمات المرور الرئيسية.

الضغط على خيار “بدل فاقد رخصة مركبة”.

يتم إدخال اسم المستخدم ورقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

الضغط على كلمة “استعلام”.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة

قامت وزارة الداخلية بتحديد مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة وتجهيزها قبل التوجه إلى وحدات المرور لاستخراج البطاقة الجديدة، والتي تتضح من خلال التالي:

إحضار إثبات محل الإقامة.

إحضار بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

إحضار أصل شهادة التخرج للاطلاع عليها مع صورة منها.

إحضار نموذج 256 كمن وحدة المرور.

إحضار عدد 4صور شخصية حديثة مع خلفية بيضاء.

إحضار الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتقدم.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة

عقب التعرف على الاستعلام عن بدل فاقد رخصة السيارة يمكن التعرف على طريقة استخراج رخصة خاصة حيث أعلنت إدارة المرور العامة عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة التقدم على رخصة قيادة خاصة، والتي تشتمل على التالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

الذهاب إلى وحدة المرور التابعة على محل الإقامة.

اجتياز الدورة التدريبية في مركز قيادة السيارات.

اجتياز تحليل المخدرات.

إحضار الصحيفة الجنائية الخالية من الأحكام الجنائية.

اجتياز الاختبار الطبي الخاص بالنظر.

في نهاية المقال نكون تعرفنا على كافة المعلومات المطلوبة حول الاستعلام عن بدل فاقد رخصة السيارة التي وفرتها وزارة الداخلية للاستعلام عنها عن طريق بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت وتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين مع التعرف على المستندات المطلوبة لاستخراجها، بالإضافة إلى التعرف على شروط استخراج الرخصة الخاصة.