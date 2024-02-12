التعليم: عقوبات مشددة ضد المدارس التي تحصل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 04:28 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في كتاب دوري لها بتاريخ 12 فبراير رقم 4، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية العقوبات التي سيتم توقيعها على المدارس المخالفة لهذا القرار.

المدارس الخاصة والدولية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، في حال عدم التزامها بقرار حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، سوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.

سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرار لها يحمل رقم (4) بتاريخ 12-2-2024، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، بأنه يحظر على كافة المدارس الخاصة وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء (الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) أو غيرها من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي التزاما وتنفيذا وإنفاذ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه مهم وعاجل لجميع مديري المديريات التعليمية والمدارس، بشأن تسليم الكتب الدراسية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بجميع المدارس وضرورة الانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

تفعيل الغياب المدرسي بالمدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس، كما يجب العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وانتظم أمس الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إعلان خريطة توزيع المقررات والمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية وتضمنت خريطة توزيع المناهج شهور فبراير ومارس وأبريل وجزء من شهر مايو 2024.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالي 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

إجراءات التعليم استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

ومن جانبها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس الجمهورية، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بضرورة الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي والفسحة وموعد انصراف الطلاب، والمتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.

كما شددت التعليم على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، ومتابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم"، وتحديد إجراءات للتعامل المالي لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم، وضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.