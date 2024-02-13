نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر أخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٤ بعد رفع الحد الادنى للاجور ٦٠٠٠ بنسبة ٥٠٪ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آخر أخبار زيادة المرتبات ٢٠٢٤ بعد رفع الحد الادنى للاجور ٦٠٠٠ بنسبة ٥٠٪، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. وتشمل هذه القرارات زيادة في الأجور والمرتبات تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، مما يعادل زيادة بنسبة 50% عن الحد الأدنى السابق الذي كان يبلغ 4000 جنيه شهريًا.

وبناءً على رغبة العديد من المواطنين في معرفة جدول المرتبات الجديد، سنقوم في السطور التالية بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة.

جدول المرتبات الجديد

جاء جدول المرتبات الجديد بالدرجة الوظيفية عقب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى قيمة 6000 جنيه وزيادة قيمة الدرجات الوظيفية ما بين 1000 و1200 جنيه، فجاءت الرواتب كالتالي: