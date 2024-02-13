الداخلية تعلن ضبط المتهمين بسرقة طالب فى محيط مول بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:32 مساءً -

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة متعلقات شخصية "سلسلة إكسسوار" خاصة بنجل صاحب الحساب طالب مقيم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، حال تواجده بمحيط إحدى المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم حلوان، وتبين قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشخص آخر "طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس" بأسلوب المغافلة حال تواجده بمحيط ذات المركز التجارى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين وأرشدوا عن المسروقات وضبطها لدى عميل سيئ النية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.