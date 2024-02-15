الداخلية تضبط 42 قضية حيازة سلاح غير مرخص فى أسيوط وأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 فبراير 2024 12:32 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملة فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 35 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش - 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1,290 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، كذلك تنفيذ 675 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")، بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية")، وضبط عدد (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وطلقتين)، وتم تنفيذ عدد (833) حكم قضائى متنوع.

بمديرية أمن دمياط ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.