الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلاحق المتهمين بالاتجار في المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 01:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط سائق بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام.

كما ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وكذلك ضبط سائق، عامل، لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر بحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,300 كيلو جرام.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، بندقية خرطوش، 5 طلقات لذات العيار، وميزان حساس، كما ضبط عاطل وزوجته لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.