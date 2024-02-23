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أحمد جودة - القاهرة - انقطاع المياة في بعض الأماكن.. هيئة توزيع المياه توضح الأسباب، أعلنت هيئة توزيع المياه في بني سويف عن توقف مؤقت لتدفق المياه في عدة مناطق ضمن الإقليم، نظرًا لأعمال الصيانة الجارية بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكدت الهيئة أن إمدادات المياه ستعود تدريجيًا إلى الأحياء المتأثرة فور الانتهاء من عمليات الصيانة.

انقطاع المياة في بعض الأماكن.. هيئة توزيع المياه توضح الأسباب

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن انقطاع المياة في بعض الأماكن ببني سويف.

مواعيد انقطاع المياه عن 4 قرى ببني سويف

وأوضحت الهيئة أن الانقطاع سيشمل القرى التالية: “دشطوط وكوم الرمل وكوم النور وعزبة خليل”، وذلك نظرًا لتوقف محطة مياه دشطوط لمدة 9 ساعات من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

شركة مياه الشرب تعتذر للمواطنين بسبب انقطاع المياه

كما حثت الهيئة سكان هذه المناطق وأصحاب الأعمال والمنشآت الصحية والدينية على تخزين ما يلزم من المياه استعدادًا لهذا التوقف، مقدمة اعتذارها لأي إزعاج قد ينجم عن هذه الأعمال الضرورية لصيانة وتطهير الشبكات لضمان جودة الخدمة.

الدفع بعربات المياه الصالحة للشرب

ذكرت هيئة توزيع المياه أنها ستوفر شاحنات مياه صالحة للشرب في المواقع الرئيسية للمناطق المتأثرة بالانقطاع، كما أنها دعت السكان إلى التواصل معها عبر الخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على رقم 01211175827 المحدد لأي استفسارات أو شكاوى.

وأكدت الهيئة على التزامها بضمان توفير مياه شرب آمنة ونقية، تماشيًا مع المعايير القياسية من خلال فحوصات منتظمة ومستمرة للتحقق من جودة المياه الموزعة بناء على توجيهات رئاسة الشركة القابضة للمياه بقيادة ممدوح رسلان.

يبحث العديد من المواطنين بشكل دوري عن أحوال محافظاتهم، وكثرت حركات البحث من خلال محرك البحث العالمي جوجل من أبناء وسكان محافظة بني سويفعن معرفة أسباب قطع المياة بأماكن مختلفة ببني سويف، ولذلك تابعت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الموضوع السابق كل ماتريد معرفتة عنقطع المياة في مختلف المناطق ببني سويف، ويرجع ذلك الإهتمام دوت الخليج بتوفير المعلومات والأخبار الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنينعلى مدار اليوم والساعة بشكل دائم وكبير.