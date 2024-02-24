نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياميش رمضان 2024.. اكتشاف الأسعار في منافذ الزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاني الأسواق من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، دفعًا للناس للبحث عن ياميش رمضان لعام 2024 بأسعار مناسبة في مراكز بيع وزارة الزراعة.

يعكس هذا السعي رد فعلًا طبيعيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات شهر الفضيل بأقل التكاليف، وتحظى منتجات الياميش باهتمام كبير من قبل المستهلكين.

أسعار ياميش رمضان في منافذ الزراعة

1. التين السوري: 85 جنيهًا.

2. التين الجبلي: 420 جنيهًا.

3. قمر الدين الدمشقي: 35 جنيهًا.

4. قمر الدين الهندي الأسواني: 35 جنيهًا.

5. قمر الدين الأقلام: 110 جنيهات.

6. المشمشية التركية: 90 جنيهًا.



7. الزبيب الفاتح بناتي: 80 جنيهًا.

8. السوداني المقشر: 60 جنيهًا.

9. المشمشية الكبيرة: 520 جنيهًا.

10. جوز الهند كامل الدسم: 55 جنيهًا.

11. قراصيا المجففة (وزن 500 جرام): 140 جنيهًا.

12. قمر الدين السوري: ما بين 75 و85 جنيهًا.

أسعار التمور

- المشمش (200 جرام): 149 جنيهًا.

- الخوخ المجفف: 50 – 120 جنيهًا.

- التمر: 40 – 150 جنيهًا.

- التين المجفف: 60 – 150 جنيهًا.

- لفة قمر الدين: 25 – 30 جنيهًا.

- الزبيب: 80 – 250 جنيهًا.

- القراصيا: 40 – 120 جنيهًا.

- الزبيب التركي: 220 جنيهًا.

- الزبيب الإيراني: 240 جنيهًا.

- علبة تمر 700 جرام: 70 جنيهًا.

- التمر الهندي 300 جرام: 38 جنيهًا.

- التين المجفف 250 جرام: 126 جنيهًا.

- رول قمر الدين 400 جرام: 110 جنيهًا.

أسعار المكسرات

- الفستق: 350 – 600 جنيهًا.

- البندق: 200 – 450 جنيهًا.

- الكاجو: 300 – 650 جنيهًا.

- اللوز: 250 – 550 جنيهًا.

- عين الجمل: 220 – 400 جنيهًا.