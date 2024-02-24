عاجل - "جهز نفسك تسهيلات بالكوم".. تخفيضات من قبل الحكومة تسعد المصريين "خبر عظيم قبل رمضان"

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أحمد جودة - القاهرة - "جهز نفسك تسهيلات بالكوم".. تخفيضات من قبل الحكومة تسعد المصريين "خبر عظيم قبل رمضان".. استعد لرمضان بفرح! تخفيضات كبيرة وتسهيلات من الحكومة تصل إليك. خبر رائع للمواطنين المصريين قبل بداية الشهر المبارك!، ورغم أهمية شهر رمضان في الحياة الإسلامية، إلا أن ارتفاع التكاليف يمكن أن يكون تحديًا للمواطنين في أداء عباداتهم بسهولة. تقديم تسهيلات قبل رمضان أصبح أمرًا حيويًا لتخفيف الأعباء وتمكين الناس من الاستعداد براحة وسكينة. في هذا السياق، قامت الحكومة باتخاذ خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، وستستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية هذه الإجراءات للمواطنين قبل حلول الشهر الفضيل.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وتم افتتاح معارض "ترحيب رمضان" بفخر، حيث تقدم السلع الاستراتيجية بأسعار منخفضة استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم. وتأتي هذه المعارض بتخفيضات تصل إلى 25-30% مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية. تشمل هذه العروض مجموعة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، مع تخفيضات كبيرة لمكافحة التلاعب التجاري وضمان شفافية المعاملات.

وفي إطار التنوع، تقدم المعارض باقات رمضان المكونة من 6 أصناف جاهزة، وتوفير خيار تخصيص الباقة بـ 10 أصناف حسب الطلب. كما تُقدم الفعالية كوبونات قيمة بفئات مختلفة، 100 و150 و200 و250 و300 و500.

دعم الأسر من قبل الحكومة

وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قسم التكافل في بنك ناصر، على التعاون الوثيق بين البنك ومؤسسة تحيا مصر لمساعدة الأسر ذات الاحتياجات الماسة خلال شهر رمضان المبارك. تم تخصيص مبلغ كبير قدره 10 ملايين جنيه لتقديم الدعم لهذه الأسر من خلال صناديق الطعام.

وأضاف أن هذا الجهد لم يقتصر فقط على ذلك، حيث قدم البنك تمويلًا بقيمة 8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين في المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعي، ومبلغًا قدره 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. ولم يتوقف البنك هنا، بل أعلن عن زيادة بنسبة 15% في معاشات 13 مليون مواطن وزيادة بنسبة 15% في معاشات الرعاية والكرامة، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.