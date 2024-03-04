قطع المياه عن عدد من مناطق الهضبة العاليا والأسمرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 08:33 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تخفيف الضغوط وقطع المياه عن بعض مناطق المقطم (الاسمرات - الهضبة العليا) أنه نظرا للاعمال التى تقوم بها شركة الصرف الصحى بالقاهرة بمنطقة المقطم.

وأفاد مسئولو شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بأنه سيتم انتهاء الاعمال الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق ٤-٣-٢٠٢٤.

وأضافت الشركة، “نأسف عن تخفيف الضغوط وتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب ومعقمة بالمناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥”.