وزير النقل يقوم بجولته تفقدية بمصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصره

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 10:32 صباحاً - وزير النقل : تم إنشاء المصنع في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات و هو أحد 4 مصانع متخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر تم إنشائها ضمن خطة توطين هذه الصناعة

2. . تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، وتبلغ قدرته الإنتاجية حوالى 550 ألف فلنكة سنويا

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بمصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصره التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إحدى شركات وزارة النقل والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات وحيث يعتبر هذا المصنع احد المصانع الاربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر والتي تم إنشائها ضمن خطة توطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

وخلال جولته التفقدية استعرض الوزير مع رئيس الشركة ومدير المصنع امكانات المصنع الكبيرة الذي تم انشائه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة، ويضم عدة مبانى منها (المقر الإدارى – المعمل المركزى – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع، وقد تم التعاون مع شركة WEGH Groupالايطالية وهى أفضل شركة فى العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الانتاج بالمصنع ، و التعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل

كما شاهد الوزير خلال جولته مراحل الإنتاج بالمصنع مؤكدا على أهميته وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل ، بالاضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة وانه تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقاً وهو ما يمثل عبء كبير حيث اصبح تكاليف انتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج .

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور المهندس هاني ضاحي وزير النقل الاسبق واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الغير التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات للطرق والكباري والنقل البري والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات المهندس/ صبحي ربيع العاملين حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه الشركة بمقر مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصره مقدماً لهم التهنئه بمناسبة شهر رمضان المبارك ومؤكدا على ضرورة قيام كافة العاملين بالمصنع من فنيين وعمال ومهندسين بمواصلة كافة الجهود للإرتقاء بمنظومة العمل داخل الشركه والمحافظة على تقديم المنتج بأعلى المواصفات العالمية كما قام وزير النقل خلال حفل الإفطار السنوي بتسليم شهادات تكريم لنخبه من المتميزين العاملين داخل الشركة وذلك لجهودهم خلال عام ٢٠٢٣

ومن جانبهم اكد العاملون بالشركة على استمرارهم في السعي إلى تحقيق النجاح والعمل على الارتقاء بالشركة وتقديم كل جهد لخدمة الشركة وتحقيق مزيد من الانجازات في قطاع النقل الذي يشهد نقلة نوعية هائلة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية