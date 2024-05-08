طريقة حجز الحج والعمرة إلكترونيًا عبر منصة نسك 1445

أحمد جودة - القاهرة - طريقة حجز الحج والعمرة إلكترونياً عبر منصة نسك 1445

بما أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن إطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، فإن الكثيرين يبحثون عن رابط حجز حج 1445 اون لاين، الذي تم فتحه منذ شهر شوال الماضي لموسم 2024 ميلادي، وقد تم الإعلان عن أسعار باقات الحج لحجاج الداخل، والتي شهدت انخفاضًا في بعضها، كما أنه سوف يتاح للحجاج فرصة الاطلاع التسجيل إلكترونيًا، وسوف نتعرف من خلال الآتي على رابط حجز حج 1445 اون لاين.

طريقة حجز الحج عبر نسك



يتمثل طريقة حجز حج 1445 اون لاين فيما يلي:

يمكنك الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة أو تحميل تطبيق نسك من متجر التطبيقات.

بعد ذلك يتم النقر على زر إنشاء حجز جديد في الصفحة الرئيسية للموقع أو انتقل إلى قسم خدمة الحجاج في التطبيق.

اقرأ الشروط والأحكام المتعلقة بالحج ووافق عليها.

استعرض الباقات المتاحة لحجاج الداخل واطلع على تفاصيلها، مثل السعر والمدة والمواصلات والإقامة والخدمات الصحية والتأمين وغيرها.

اختر الباقة التي تناسبك وتنطبق على حالتك.

أضف مرافقين إذا كنت ترغب في ذلك، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وحدد علاقتك بهم.

كما يمكنك إضافة محرم اختياريًا إذا كنت تحتاج إليه (الزوج، الأخ، الابن، الأب).

أدخل بيانات الحساب البنكي الذي تريد السداد منه.

اختر طريقة السداد التي تفضلها، سواء كانت دفعة كاملة أو دفع جزئي.

تأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات التي أدخلتها وانقر على زر إتمام الحجز.

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على رقم الحجز والباقة والمبلغ المدفوع والمتبقي وموعد الحج.

كما ستظهر هذه المعلومات على لوحة المستخدم على الموقع أو التطبيق

