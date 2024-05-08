نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 89 حالة إشغال وتعدي بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ناصر الثورة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 89 حالة إشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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