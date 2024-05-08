نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحفظ على 4 مركبات توك توك مخالفة تسير عكس الاتجاه بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة سرفيس الجيزة، وذلك لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية وهم شوارع أحمد كامل ومحمود سامي البارودي وترعة الزمر، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 4 مركبة توك توك مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان قد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة على المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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