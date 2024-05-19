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رياض - احمد صلاح - اتفرج ...سعودي يصطاد سمكة تونة عملاقة ...وما وجده داخلها حوله مباشرة إلى مليونير
لحظة مثيرة على كورنيش جدة
- وثق مقطع فيديو متداول، تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة "تونة" ضخمة الحجم من كورنيش جدة، مُثيرًا إعجاب رواد الكورنيش.
صراع مثير مع السمكة:
- أظهر الفيديو الشاب وهو يلقي صنارته في الماء، ثم بدأ يسحب الصنارة عندما وقعت السمكة في الطعم، لتبدأ معركة صيد مثيرة بين الشاب والسمكة العملاقة.
مهارة وخبرة:
- حاولت السمكة الهرب من الصنارة بكل قوتها، ولكن بفضل مهارة الشاب وخبرته في الصيد، تمكن من السيطرة عليها وسحبها إلى الخارج.
جمهور غفير:
- تجمع حوله عدد كبير من الأشخاص حول الشاب، لمتابعة لحظة الصيد المثيرة حتى انتهى من سحب السمكة وإخراجها من الماء.
صور تذكارية:
- لم يفوت الشاب هذه الفرصة، حيث التقط صورًا تذكارية مع سمكة التونة الضخمة، توثق إنجازه المميز في الصيد.