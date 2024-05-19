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رياض - احمد صلاح - اتفرج ...سعودي يصطاد سمكة تونة عملاقة ...وما وجده داخلها حوله مباشرة إلى مليونير

لحظة مثيرة على كورنيش جدة

وثق مقطع فيديو متداول، تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة "تونة" ضخمة الحجم من كورنيش جدة، مُثيرًا إعجاب رواد الكورنيش.

صراع مثير مع السمكة:

أظهر الفيديو الشاب وهو يلقي صنارته في الماء، ثم بدأ يسحب الصنارة عندما وقعت السمكة في الطعم، لتبدأ معركة صيد مثيرة بين الشاب والسمكة العملاقة.

مهارة وخبرة:

حاولت السمكة الهرب من الصنارة بكل قوتها، ولكن بفضل مهارة الشاب وخبرته في الصيد، تمكن من السيطرة عليها وسحبها إلى الخارج.

جمهور غفير:

تجمع حوله عدد كبير من الأشخاص حول الشاب، لمتابعة لحظة الصيد المثيرة حتى انتهى من سحب السمكة وإخراجها من الماء.

صور تذكارية: