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اتفرج ...سعودي يصطاد سمكة تونة عملاقة ...وما وجده داخلها حوله مباشرة إلى مليونير !

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رياض - احمد صلاح - اتفرج ...سعودي يصطاد سمكة تونة عملاقة ...وما وجده داخلها حوله مباشرة إلى مليونير

لحظة مثيرة على كورنيش جدة

  • وثق مقطع فيديو متداول، تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة "تونة" ضخمة الحجم من كورنيش جدة، مُثيرًا إعجاب رواد الكورنيش.

صراع مثير مع السمكة:

  • أظهر الفيديو الشاب وهو يلقي صنارته في الماء، ثم بدأ يسحب الصنارة عندما وقعت السمكة في الطعم، لتبدأ معركة صيد مثيرة بين الشاب والسمكة العملاقة.

مهارة وخبرة:

  • حاولت السمكة الهرب من الصنارة بكل قوتها، ولكن بفضل مهارة الشاب وخبرته في الصيد، تمكن من السيطرة عليها وسحبها إلى الخارج.

جمهور غفير:

  • تجمع حوله عدد كبير من الأشخاص حول الشاب، لمتابعة لحظة الصيد المثيرة حتى انتهى من سحب السمكة وإخراجها من الماء.

صور تذكارية:

  • لم يفوت الشاب هذه الفرصة، حيث التقط صورًا تذكارية مع سمكة التونة الضخمة، توثق إنجازه المميز في الصيد.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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