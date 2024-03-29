دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يود الكثيرين التعرف على الشروط المحددة لاستبدال عداد كهرباء باّخر، علاوة على تركيب العدادات الجديدة مسبقة الدفع ، وذلك للتخلص من الفواتير التقليدية للدفع الشهري، لذا نسلط الضوء حول التفاصيل فتابعونا من خلال السطور التالية. المستندات المطلوبةلاستبدال عداد كهرباء بآخر نوضح المستندات اللازمة لاستبدال عداد الكهرباء بآخر فيما يلي: إرفاق نسخة بطاقة الرقم القومي.

تقديم عقد ملكية خاص بالوحدة السكنية، وفي حالة المنشآت التجارية يتم توفير عقد المنشأة التجارية.

إدراج صورة آخر إيصال الممارسة.

توفير صورة للعقار من الجهة الخارجية. إجراءات تغيير عداد الكهرباء باّخر بداية الإجراءات تتم من خلال سداد المشترك لرسوم الفحص والاستبدال والتي تبلغ 195 جنيهاً.

التعرف على تسوية العطل أو التلف للعداد، حيث يُطالب المشترك بتحصيل متوسط الاستهلاك لفترة ثلاثة أشهر سابقة لحدوث العطل.

إتمام كافة إجراءات التسوية، وفي حالة وجود تراكمات مالية لم يسبق سدادها من قبل المشترك فلابد من الانتهاء منها وسدادها قبل فحص العداد ورفعه.

وعليه يتم فحص العداد في غضون 3 أيام بدءًا من تاريخ استلامه من المُشترك، ويتم استبدال العداد بآخر. خطوات لتقديم طلب تركيب عداد كهرباء أولى الخطوات تتم عبر لدخول على الرابط الإلكتروني.

يلي ذلك تسجيل البيانات المطلوبة ومن أبرزها “الاسم، رقم الهاتف، الرقمي القومي، البريد الإلكتروني، كلمة السر).

ومن ثم تحديد المنطقة المحافظة ورقم العقار.

الآن يجب تحديد نوع الوحدة سواء إداري، خدمات سكني، تجاري.

وعليخ يجب إرسال نسخة للعقار من الخارج، مع ضرورة إرفاق نسخة من بطاقة الرقم القومي.

وأخيراً النقر على زر إرسال الطلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط استبدال عداد كهرباء قديم بآخر مسبق الدفع وأهم الإجراءات المطلوبة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.