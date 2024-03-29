نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمامًا كما يتساءل البعض من المواطنين، فإن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك يشكل استفسارًا شائعًا في هذه الفترة من العام. ولكن وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة المالية، فإنه لا يوجد تبكير مقرر لصرف مرتبات شهر أبريل بهدف الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقد تم تناقل معلومات حول أن مرتبات شهر مارس قد تم صرفها في منتصف شهر رمضان، مما يعطي المواطنين الفرصة لشراء مستلزماتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وبالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٤، فقد أعلنت وزارة المالية عن مواعيد الصرف للعاملين بالدولة، حيث سيتم صرف رواتب العاملين بدءًا من يوم ٢١ أبريل، مع تحديد مواعيد لصرف المتأخرات في أيام ٤، ٧، و٨ من نفس الشهر.

وتؤكد وزارة المالية على تحديد خمسة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقاتهم، وهذا يشمل الشهرين من أبريل ومايو ٢٠٢٤.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو ٢٠٢٤

توضح مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو ٢٠٢٤، حيث أعلن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل ابتداءً من يوم ٢١ أبريل، مع تحديد مواعيد لصرف المتأخرات في أيام ٤، ٧، و٨ من نفس الشهر.

وبالنسبة لموعد صرف مرتبات شهر مايو، أوضح خيري أنه من المقرر صرفها ابتداءً من يوم ٢٣ مايو، مع تحديد مواعيد لصرف المتأخرات في أيام ٨، ٩، و١٢ من الشهر نفسه. وأشار إلى أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أهاب قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع توفر المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.