الارشيف / أخبار مصرية

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 01:29 مساءً - أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثــــار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متــــر ، وأدوات الحفر والتنقيب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا