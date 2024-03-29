ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 01:29 مساءً - أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثــــار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 متــــر ، وأدوات الحفر والتنقيب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.