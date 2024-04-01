قصواء الخلالي تستضيف الشيخ عبد العزيز الشهاوي في «مملكة الدراويش»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 03:32 صباحاً - تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم الإثنين، الشيخ عبد العزيز الشهاوي أحد علماء الأزهر الشريف، ببرنامج «مملكة الدراويش» المذاع على شاشة قناة الحياة.

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستُعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.