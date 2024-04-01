حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 10:37 مساءً - أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، اليوم الإثنين، عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعلن فتح التسجيل

وأضافة البرنامج على صفحته الرسمية بفيسبوك: يُعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب الموهوبين والطموحين من جميع أنحاء مصر، ليكونوا نواة الدفعة الخامسة.

وأضافت صحفة البرنامج الرئاسي: الرحلة لسة مكملة، والنهاردة يبدأ البرنامج فصل جديد، وإيمانًا منّا بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، نُواصل رحلتنا في تمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية في بلدهم.

طريقة التقديم

أكد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أنه على من يرغب في التقديم يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: اضغط هنــــــــا.