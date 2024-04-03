تعرف علي مقدار زكاة الفطر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كثف المواطنون بالمملكة العربية السعودية، البحث علي منصات التواصل الإجتماعي حول مقدار زكاة الفطر 2024 وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عن مقدار زكاة الفطر في السعودية هذا العام.

سنرصد لكم من خلال السطور التالية مقدار زكاة الفطر 2024

مقدار زكاة الفطر 2024

وفي ضوء البحث المتزايد عن مقدار زكاة الفطر 2024، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عن مقدار زكاة الفطر في السعودية هذا العام إنه يتراوح ما بين 20 الى30 ريال سعودي ولا يجوز ان يقل عن ذلك.

ووفق لوزارة الاوقاف، فأن قيمة الزكاة يعادل 4 حفنات المعتدلتين الممتلئتين ويقترب من 3 كجم حسب اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام.

وبحسب الشريعة الإسلامية أن أداء زكاة الفطر من اهم الاعمال الخيرية التي تبعث البهجة والسرور في نفوس المحتاجين والفقراء خلال أيام العيد المبارك حيث الفرحة والاحتفالات والسعادة بين كل افراد المجتمع.

حكم زكاة الفطر

وبعد معرفة مقدار زكاة الفطر2024،، فأن زكاة الفطر هي فرض من الفروض الإسلامية على كل مسلم بالغ قادر وهي ركن من اركان الإسلام ويوجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين عملا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم. وقول الله تعالى في كتابه العزيز (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) من سورة الأعلى ومعناه التطهير بإخراج زكاة الفطر ثم الصلاة بعدها أي صلاة العيد.

وتلعب زكاة الفطر دورا هاما في تطهير النفس من اللغو والرفث اثناء الصيام والتقريب بين القلوب ومد يد العون للفقراء والمحتاجين وتعزيز الشعور بالمسئولية المشتركة تجاههم وأيضا اكمال شعيرة الصوم.

كيفية حساب زكاة الفطر

وعن كيفية حساب زكاة الفطر، فأنها تعد مفروضة على كل مسلم حيث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر وليس ذكر النبي (ص) التمر والشعير هو تحديد مم تخرج زكاة الفطر ولكن هو مثال للأقوات الموجودة في زمانه. وذلك على الصغير والكبير الذكر والانثى الحر والمملوك.

كما أنه يتم حساب أسعار الأرز أو القمح لتحديد قيمة زكاة الفطر في السعودية نجد ان قيمتهم ستتراوح ما بين 20 إلى 30 ريال سعودي بقيمة الفرد الواحد.

ويضرب عدد الأشخاص في مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد، وقد حددتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية لعام 2024 بإنه ا تقدر ب 30 ريالا سعوديا للفرد الواحد.