نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024: موعد البدء والانتهاء وعدد الأيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة العمل عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في عام 2024 في غضون أيام قليلة.

تنتظر الملايين من العاملين في القطاعين الخاص والعام بفارغ الصبر هذه الإجازة المهمة.

ووفقًا لتأكيدات المعهد الفلكي، ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

وفقًا لقانون العمل، ستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في عام 2024 مدفوعة الأجر للمستحقين. وسيتم تقديم مكافأة تعويضية تعادل ضعفي الأجر للعمال الذين يستمرون في العمل خلال فترة الإجازة.

بالنسبة لعدد أيام إجازة عيد الفطر في عام 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، ستمتد من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل.

وسيتم منح إجازة أسبوعية في يوم السبت الموافق 13 أبريل في معظم المؤسسات، خاصة الحكومية.

كما تم توقع أن يتم منح يوم إضافي كبديل ليوم الجمعة، الذي يُعتبر يومًا من أيام عيد الفطر.

سيتم إصدار القرار النهائي بشأن عدد أيام الإجازة من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في غضون ساعات قليلة.