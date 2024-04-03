حسين زين: تحية إعزاز وتقدير لأبناء الوطنية للإعلام لما قدموه من تغطية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 02:25 مساءً - وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر والتحية لكافة فرق وأطقم عمل التغطيه الإعلامية لحفل تأدية اليمين الدستورية و تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات الحفل على مدار الساعة

وأثنى رئيس الهيئة على التغطيه الاحترافية المتميزة التى نفذتها جميع فرق العمل من مذيعين ومخرجين ومراسلين ومعدين ومهندسين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسى ، والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية

وأضاف زين لقد أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق أنهم على قدر المسئولية وقاموا بدورهم الوطني بمهنية واحترافية عكست الصورة الحضارية والديمقراطية لمصرنا الجديدة

وتتمنى الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين التوفيق والنجاح للجميع بما يحقق الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل الجمهورية الجديدة وبالقيادة الحكيمة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية