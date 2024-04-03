نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة: يسير بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة في حكم مصر، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسدد خطاة لما فية خيرًا للبلاد.

قال نقيب الإعلاميين، إن الرئيس السيسي يسير بخطة ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي ترسّخت قواعدها منذ توليه المسؤولية.

أكد نقيب الإعلاميين، أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة لمصر في عهد الجمهورية الحديثة، التي قوامها التنمية والبناء، وجني ثمار السنوات الماضية، بعد تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية بفضل تكاتف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب المصري اليوم، كان شاملًا وواضحًا لمستقبل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، ومن أهمها تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين، بالالتفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لنبدأ معًا عهدًا جديدًا، نحقق فيه ما هو أفضل لوطننا الأبي.