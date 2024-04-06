شيخ الأزهر: الأحداث القاسية تثبت إن الإنسانية بحاجة لهدى القرآن والكتب المنزلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 12:32 مساءً - قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الأحداث القاسية التي نعيشها تثبت إن الإنسانية لم تكن في عصر من عصورها بحاجة الى هدى القرآن والكتب المنزلة بمثل ما هي عليه الآن، حيث أصبح واضحا أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة، وراح يبخبط خبط عشواء بلا عقل ولا حكمة ولا قانون دولى.

أضاف "شيخ الأزهر" خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،: "بات يندفع بلا كوابح نحو هاوية لا يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، وأننا بعد عقود من علاقات الحوار الحضارى بين الأمم والشعوب، استبدلنا بها وعلى نحو متسارع وغريب، علاقات الصدام والصراع وسرعان ما تحول هذا الوضع البائس أيضا إلى علاقات صراع مسلح تطور أخيرا إلى صورة بالغة الغرابة والشذوذ في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة.